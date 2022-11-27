القنصل العام لجمهورية مصر العربية في سيدني يلتقي مع أمين عام دار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 05:31 مساءً - قام السفير محمد خليل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في سيدني، بزيارة دار الفتوى بسيدني لتسليم مجموعة من المطبوعات والإصدارات المهداة من كل من مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى مكتبة دار الفتوى. وقد تضمنت المطبوعات عدداً من الإصدارات الهامة التي تُحارب الفكر المُتطرف وأيضاً تعنى بإزالة عدد من المفاهيم المغلوطة والتي تم ترجمتها تحت إشراف كل من مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.

هذا، وقد التقى القنصل العام خلال الزيارة بالشيخ الدكتور سليم علوان، أمين عام دار الفتوى بسيدني، لمناقشة عدد من مبادرات التعاون مع الازهر الشريف. والجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور/سليم علوان، قد شارك في شهر سبتمبر الماضي في المؤتمر الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي نظمته وزارة الاوقاف تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر: صوره، ضوابطه، رجاله، والحاجة إليه. كما شارك في مؤتمر الفتوي وأهداف التنمية المستدامة الذي نظمته دار الإفتاء المصرية خلال الفترة من 17-18 أكتوبر 2022.