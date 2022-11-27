سفيرة جمهورية مصر العربية في بنين تلتقي مع رئيس أركان الجيش البنيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 05:31 مساءً - التقت السفيرة أمل عفيفي، سفيرة جمهورية مصر العربية في بنين، مع "فركتو جيباجيدى" رئيس أركان الجيش البنيني، الذي أشاد بالدعم والمساندة المصرية لدول القارة الإفريقية ومن بينها بلاده.

هذا، وقد أثنى رئيس أركان الجيش البنيني خلال اللقاء على الدورات التدريبية التي تنظمها القوات المسلحة المصرية للكوادر العسكرية الإفريقية والتى تحظى بسمعة ممتازة لدى العديد من العسكريين فى بنين، الذين شارك الكثير منهم فى هذه الدورات، ويتطلعوا للمشاركة فى المزيد منها، ولمزيد من التعاون والتنسيق مع مصر.

من جانبها، أكدت السفيرة المصرية على التزام مصر بالتعاون وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبنين والدول الأفريقية الشقيقة فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك الدفاع.