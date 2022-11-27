«لا للاتجار بالبشر».. ورشة لمديرية القوى العاملة فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة القوى العاملة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لعدد من مفتشى العمل والرعاية والسلامة بالمديرية ومناطقها، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول مخاطر الهجرة غير الشرعية على المجتمع والأسر.

وأوضح محمد طلعت عبد النبى، مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف، فى تقريره للوزارة، أنه افتتح الندوة مثنياً على على دور الوزارة فى تبنى العديد من المبادرات البناءة لنشر الوعى بكافة المجالات التى تخص العمل والعمال، موجهاً المفتشين الحضور بضرورة أن يثقل كل منهم نفسه بالمعلومات.

وأضاف مدير المديرية، أن الورشة تضمنت التعريف بالعمل الجبرى وأشكاله وعلاقته بعمل الأطفال، وعلاقتهما بالاتجار بالبشر، ودور التفتيش العمالى فى مكافحة هذه الجريمة، وتم مناقشة اتفاقية العمل الجبرى رقم 29 لسنة 1930، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957، واتفاقية الحد الأدنى للسن رقم 138 لسنة 1973، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الطفل رقم 182 لسنة 1973، والقرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وقانون الطفل 126 لسنة 2008، وقانون العمل 12 لسنة 2003، فضلاً عن المؤشرات الدالة على وجود ضحايا الاتجار بالبشر.