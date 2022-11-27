حلم اقترب من التحقق.. المترو يصل إلى شبين القناطر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، مذكرة تفاهم للخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات لمشروع مد خط المترو الأول من المرج لمدينة شبين القناطر فى المراحل الأولى للتنفيذ.





وأوضحت أن التوقيع تم مع مكتب استشارى إسبانى، لتقديم دراسة وافية للمشروع فى مدة أقصاها 6 أشهر. ومن المقرر أن يكون امتداد خط المترو من المرج لشبين القناطر بديلا لخط سكة حديد "23 يوليو - شبين القناطر"، ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة، وسيكون مسار الوصلة الجديد سطحى بالكامل، بطول 19 كم.

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