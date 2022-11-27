«التعليم» تطلق مسابقة «نصر أكتوبر» لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب

جدة - نرمين السيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا للمديريات التعليمية بشأن إطلاق مسابقة "نصر أكتوبر" المُستوحاة من الفيلم التسجيلى "حقائق النصر"، على مستوى مدارس الجمهورية.





يأتى هذا فى إطار اهتمام الوزارة بتنمية الولاء والانتماء للوطن، وفى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالطلاب المتميزين ورعايتهم.

وتتضمن المسابقة عدة مجالات هى: "مسابقة فنية لأفضل إلقاء شعر يُجسد حرب أكتوبر، ومسابقة ثقافية لأفضل صحيفة حائط بعنوان (نصر أكتوبر العظيم)، ومسابقة أدبية لأفضل قصة قصيرة بعنوان (نصر أكتوبر العظيم)".

وبالنسبة لشروط المسابقة، أوضح الخطاب، أنه يتم طرح المسابقة على جميع المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية، وتقوم كل مدرسة باختيار وإعلان فائز واحد فى كل مجال من مجالات المسابقة "إلقاء الشعر - صحيفة الحائط - القصة القصيرة"، وبإرسال الأعمال الفائزة إلى الإدارة التعليمية فى موعد غايته 22 ديسمبر 2022، ويتم اختيار المدرسة الفائزة فى كل من المجال الفنى "إلقاء الشعر"، والمجال الثقافى "صحيفة الحائط"، والمجال الأدبى "القصة القصيرة" بمعرفة الإدارة التعليمية فى موعد غايته 29 ديسمبر 2022، من خلال أسطوانة مدمجة "CD".

وتتولى الإدارة التعليمية تجميع الأعمال المرسلة الفائزة من كل المدارس، ويتم تشكيل اللجان اللازمة لكل مسابقة لاختيار فائز واحد فى كل مجال من مجالات المسابقة الثلاث، وإرسال أسماء الفائزين والاسطوانات المدمجة "CDs" لمديرية التربية والتعليم فى موعد غاتيه 12 يناير 2023، وتقوم مديرية التربية والتعليم بتجميع الأعمال المرسلة من الإدارات التعليمية الفائزة فى كل مجال من مجالات المسابقة الثلاث من كل المدارس، وإرسال أسماء الفائزين والاسطوانات المدمجة "CDs" للوزارة فى موعد غايته 19 يناير 2023.

ووجه الخطاب، بأن يتم موافاة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بتقارير متابعة لمراحل تنفيذ المسابقة، وتشكيل لجان التحكيم من المختصين فى تلك المجالات "الفنية والثقافية والأدبية"، كما يتم تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لاختيار العشر مراكز الفائزة فى كل مجال من مجالات المسابقة الثلاث، مشيرًا إلى تنظيم حفل الختام بأحد المسارح التابعة للوزارة لتكريم الطلاب الفائزين فى المجالات الثلاث، وتقديم الأعمال الفائزة ومناقشتهم فى مدى فهمهم واستيعابهم لنصر أكتوبر العظيم، وإعلان النتائج.

أما بالنسبة لجوائز المسابقة، ستوزع جوائز مالية قيمة على الفائزين فى جميع مجالات المسابقة، وكذلك على كل المدارس الفائزة.

وأشار الخطاب إلى الإعلان عن المسابقة وجوائزها على كل منصات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية والتحدث عنها وعن أهدافها، كما سيتم استضافة الفائزين فى القنوات التليفزيونية المختلفة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة من خلال الرابط التالى: "https://drive.google.com/file/d/1IGtZga5xovyBzP3fVER9Si1JABJcO0Ct/view?usp=sharing".