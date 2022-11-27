مُنتدى شباب العالم يستعرض رحلة نجاحه فى قمة فوربس (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك منتدى شباب العالم فى فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط تحت سن الثلاثين فى نسختها الأولى والمُنعقدة بمدينة الجونة المصرية، والتى أُقيمت على مدار ثلاثة أيام بين 24 و26 نوفمبر 2022 فى الحرم الجامعى بالجونة، وبُمشاركة فعالة لعدد كبير من رواد الأعمال الناشئين والفنانين وأصحاب الأعمال والرياضيين والمشاهير وغيرهم من الشباب الطموح الذين حققوا إنجازات فى مجالاتهم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وخلال جلسات قمة فوربس شارك مجموعة من الشباب من كوادر البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة كمتحدثين، وذلك لاستعراض رحلة نجاح منتدى شباب العالم فى نسخه الأربعة السابقة، والسمة المميزة لكل نسخه منها، بالإضافة إلى الحديث عن دور منتدى شباب العالم فى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع استعراض نماذج نجاح مُلهمة لهذه الشركات الناشئة، كما تحدث شباب المنتدى عن الفعاليات الجانبية التى تُقام على هامش منتدى شباب العالم والتى تعتمد بشكل كبير على الابتكار والابداع ودعم ريادة الأعمال والشباب المُبتكر، وكذلك نماذج المحاكاة المحلية والدولية التى يعقدها الشباب على هامش منتدى شباب العالم فى نسخه المختلفة، بإلإضافة إلى الاشادات الدولية عن منتدى شباب العالم واعتماده من قبل الأمم المتحدة كمنصة دولية معتمدة للحديث عن قضايا الشباب فى العالم.

كما شهد الجناح الخاص بمنتدى شباب العالم والمُقام ضمن فعاليات قمة فوربس إقبالًا كبيرًا من المشاركين من رواد الأعمال، وقام فريق منتدى شباب العالم بالرد على كافة استفسارات المشاركين حول النسخة القادمة من المنتدى وكيفية التسجيل للمشاركة الفعالة.

وعلى هامش قمة فوربس الشرق الأوسط وقّع منتدى شباب العالم بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة فوربس الشرق الأوسط، وقد شهد التوقيع عن المنتدى الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب ومن جانب مؤسسة فوربس السيدة خلود العميان المدير التنفيذى لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط.

ووفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، ستكون مؤسسة فوربس الشرق الأوسط أحد الشركاء الإعلاميين للنسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، مما سيحقق تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وفعالياته على الصعيد الإقليمى والدولى، فيما ستمتد الشراكة بين الجانبين لتشمل دعم ريادة الأعمال والابتكار وتشجيع الفئات الشبابية المختلفة على الإبداع. بالإضافة إلى المشاركة فى فعاليات المنتدى من جلسات وورش عمل وغيرها.

تأتى هذه الشراكة فى إطار الاهتمام المشترك بين الجانبين بدعم الشباب وريادة الأعمال والابتكار، حيث اشادت مجلة فوربس الشرق الأوسط بالدور الفعال الذى يقوم منتدى شباب العالم فى دعم ريادة الأعمال من خلال منصاته المتعددة.

وقد تم اختيار مصر لانعقاد القمة نظرًا إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق فى المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة فى قطاعات مختلفة مثل الرياضية والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعى، فضلا عن تقدمها فى مجال ريادة الأعمال، حيث احتلت مصر المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية فى الشركات الناشئة عام 2021.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلق المنتدى عبر 4 نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019 و2021 ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.