محافظ الدقهلية يؤكد الحرص على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين فى جميع المجالات، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل فى هذا الشأن.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع منسقى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية بمنطقة أراضى الجمعيات الزراعية بناحية قلابشو ببلقاس.

ووجه المحافظ بضرورة الدراسة الوافية لكافة الطلبات المقدمة ونوعية المشروعات ومدى احتياج المنطقة لها، وكذا الملاءة المالية للمتقدمين لإقامة تلك المشروعات، فضلا عن التصوير الواضح للأرض المتقدم لإقامة المشروع عليها من جميع الزوايا وكافة البيانات المتعلقه بها، كما وجه بالتيسير على المتقدمين لسرعة تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أهداف المبادرة بنطاق المحافظة.

وقال: "إن المبادرة تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول".

ودعا المحافظ إلى تضافر الجهود من أجل أن تتحول الدقهلية إلى عاصمة مصر الصناعية، منوها بأن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التى تتمتع بموقع جغرافى متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة بمجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.