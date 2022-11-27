«الإعلام وصناعة الوعى القومى».. محاضرة لرئيس تحرير الوطن بنقابة الصحفيين

جدة - نرمين السيد - استمرت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة للصحفيين المتقدمين للجنة القيد دفعة 2022، لليوم التامن على التوالى، والتى تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى حماد الرمحى السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب.





وشهد اليوم محاضرة للكاتب الصحفى أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، تحت عنوان «الإعلام وصناعة الوعى القومى» والتى شملت العديد من المحاور المهنية من أهمها: دور الصحفى فى صناعة الوعى القومى العام، وتشكيل وجدان الأمة الإعلام، ومواجهة الأفكار المتطرفة. فضلاً عن دور الصحافة والإعلام فى حماية الأمن القومى، ومخاطر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة على الأمن الاجتماعى. كما تضمنت المحاضرة مهمة دور الصحافة والإعلام فى تشكيل الرأى العام، فضلاً عن دور الصحافة والإعلام فى عمليات التنمية وتقديم الحلول بالإضافة إلى مخاطر الاعتماد على معلومات السوشيال ميديا الكاذبة فى العمل الصحفى، فضلا عن مخاطر "البث المباشر" فى تضليل الرأى العام وتغييب الحقائق وتزييف الوعى العام.

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