رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «الشباب والرياضة» بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده، اليوم الأحد، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الموقف التنفيذى لمشروعات الوزارة بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية.





وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة وضعت خلال السنوات الماضية وحتى الآن أهدافًا ومحاور رئيسية للنهوض بالمنظومة الرياضية على مستوى الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية؛ من أجل تحسين البنية التحتية الرياضية، وتطوير مراكز الشباب، وبناء الإنسان المصرى وتشجيع النشء والعمل الجماعى.

وخلال الاجتماع، قدم "صبحى" عرضًا يتضمن أهم ملامح عدد من مشروعات الوزارة، والتى من بينها الإنشاءات الشبابية، والمشروع القومى للمدن الشبابية، بالإضافة إلى مشروعات مراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، فضلًا عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وفيما يتعلق بالإنشاءات الشبابية، أوضح "صبحى" أنها تشمل المشروع القومى للمعسكرات الذى يتم من خلاله تنفيذ أعمال إنشائية ورفع كفاءة وتطوير عدد من المعسكرات بمحافظات: "الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والبحيرة، والدقهلية"، ويمثل المشروع أحد أهم الأولويات التى تعمل عليها الوزارة فى الفترة الحالية، فى ضوء حرصها على التوسع فى إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التى تتيح الخدمات للنشء والشباب.

وفى هذا الإطار، قال الوزير: "هذا المشروع يمثل إضافة كبيرة للبنية الشبابية والرياضية فى مختلف محافظات الجمهورية، ونستهدف من خلاله مشاركة الشباب فى أعمال المعسكرات والتخييم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعريفهم بالمعالم السياحية والبيئية، إلى جانب تقديم برامج متخصصة فى السياحة العلاجية والاستشفائية، والتدريبات الهوائية واللاهوائية للفرق والمنتخبات القومية"، موضحًا أن الوزارة تخاطب، من خلال هذا المشروع، مختلف فئات الشباب المصرى من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وشباب العمال والفلاحين، وغيرهم.

أما فيما يخص المشروع القومى للمدن الشبابية، فأوضح وزير الشباب والرياضة، أنها تتضمن إقامة عدة مدن للشباب فى عدد من مدن الجمهورية، من بينها: "المدينة الشبابية بكل من الغردقة، وبورسعيد، والخارجة، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والسويس، والمدينة الشبابية البدوية بالداخلة، حيث تتضمن مشروعات المدن الشبابية إقامة فنادق إقامة، ومطاعم، وورش عمل، وقاعات للمؤتمرات وكافيتريات، بالإضافة إلى ملاعب خماسية، وحمامات سباحة".

كما سرد "صبحى" تفاصيل مشروعات إنشاء وتطوير مراكز الشباب فى عدد من المدن، بما يشمله من مبانٍ إدارية وحمامات سباحة وإنشاء وتطوير الملاعب بمراكز الشباب، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن مراكز التنمية الشبابية بكل من كفر الشيخ، ومدينة السادس من أكتوبر "مركز شباب الجزيرة 2"، ومركز التنمية الشبابية بكفر شكر.

وشهد الاجتماع أيضًا تقديم شرح تفصيلى لموقف المشروعات الشبابية التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تتضمن تطوير 984 مركز شباب بالمرحلة الأولى، من خلال الوزارة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفى الوقت نفسه، عرض "صبحى" الموقف التنفيذى لمشروع الإنشاءات الرياضية التى تنفذها الوزارة ضمن الخطة الاستثمارية، وهى: استاد بورسعيد الرياضى، ومركز الطب الرياضى بمدينة نصر والسويس، بالإضافة إلى مجمع حمامات السباحة الأوليمبى باستاد السويس، بجانب مقر الاتحادات واللجنة الأوليمبية ومتحف التفوق الرياضى، والقرية الأوليمبية بالبحر الأحمر (مدينة الغردقة)، فضلًا عن تطوير منشآت استاد العريش، ومدرسة الموهوبين بالإسماعيلية، ومشروع الملاعب المفتوحة بمحافظات الجمهورية، وكذا مشروع تطوير نادى (النادى) بشيراتون".