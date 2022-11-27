وزير التعليم اليمنى: دعم مصر لبلادنا تاريخى على المستويات كافة

وأشار "عاشور" إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليمن، والتى تمتد لسنوات طويلة، مشيدًا بالعلاقات الودية التى تجمع بين مصر وشقيقتها اليمن فى جميع المجالات وفى مقدمتها المجالات التعليمية والبحثية.
وأعرب عن دعم الوزارة الكامل للطلاب اليمنيين الدارسين فى مصر، مؤكدًا أن الوزارة قامت بالفعل بدعم بعض الطلاب اليمنيين من أصحاب الحالات الخاصة كما سيتم النظر فى المزيد من حالات بعض الطلاب.
من جانبه، قدم "الوصابى" الشكر للوزير على تعاونه المُستمر والمتواصل فى دعم العلاقات العلمية والبحثية المُشتركة، مشيرًا إلى اعتزاز بلاده بما قدمته مصر من دعم تاريخى لليمن فى مختلف المجالات السياسية والتعليمية والبحثية، والتى كان لها أكبر الأثر فى تخريج العديد من الكوادر البشرية اليمنية والتى يشغل الكثير منها المناصب القيادية.
وأعرب عن تقديره وإعجابه بحجم الإنجازات التى حققتها منظومة التعليم العالى المصرية، وما شهدته المؤسسات التعليمية المصرية من تقدم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مصر دائمًا تعُد القِبلة المُفضلة للتعليم للطلاب الأوائل والمتفوقين اليمنيين.
وناقش الجانبان بحث آليات تعزيز التعاون العلمى والبحثى المشترك بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المُشتركة، وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب اليمنيين فى مصر.
حضر الاجتماع من الجانب المصرى الدكتورة هاجر سيف النصر رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين، ومن الجانب اليمنى، ومازن الجفرى وكيل وزارة التعليم العالى لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية، وأمحمد أحمد العبادى المستشار الثقافى، وهاشم المخلافى المستشار المساعد للشئون المالية، وناصر كباس المستشار المساعد للشئون الأكاديمية.
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