«الإكليريكية للكاثوليك» تستقبل لقاء رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - جاء هذا ضمن تجمع رياضى بعنوان "معا"، وهو حدث تنظمه الرابطة، بمشاركة طلبة كليات اللاهوت المختلفة، وبحضور ممثلى الرابطة، الأب بيشوى حلمى، والقس ثروت وهيب، فى ضيافة الأب بيشوى رسمى، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادى، وممثل الرابطة، ومشاركة عدد من عمداء الكليات، الأنبا ميخائيل، والأب أندراوس فهمى، والدكتور مايكل إدوارد، والدكتور إسحق عجبان، وشارك أيضا عددا من مدرسى كليات ومعاهد اللاهوت.

وافتتح اليوم بالمشاركة فى الصلاة، ثم رحب الأب بيشوى رسمى بالحضور، باسم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك.

وكان اليوم حافلا بالأنشطة الرياضية، والألعاب المختلفة، وعم جو من الفرح والتآخى، والروح المسكونية، واختتم اليوم بالصلاة، وتوزيع الهدايا التذكارية لممثلى الكنائس والمشاركين.