انت الان تتابع خبر إضافة الزوجة على بطاقة التموين.. اعرف الخطوات من هنا عشان تسهل عليكم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدم لكم طريقة وخطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين، وهي التي يبحث جميع الشباب المتزوجين حديثاً حتى يكون معهم بطاقات تحمل أسمائهم، ويضاف لهم بعد ذلك أبنائهم، وهذا يأتي بعدما تفصل الزوجة نفسها من بطاقة والدها.

أوراق مطلوبة لإضافة الزوجة على بطاقة التموين

صورة بطاقة التموين الخاصة بوالد الزوجة.

صورة بطاقة التموين باسم الزوج.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

صورة من قسيمة الزواج المميكنة.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين

لابد على من يحمل البطاقة تم تنطبق عليه شروط عدم الاستبعاد من التموين.

يجب أن يكون المواطن عضو في بطاقة المكون وأن لا يكون رب أسرة، وذلك لأن رب الأسرة لا يمكن فصله.

النقر على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

يجب أن يتبع الشخص الخطوات الخاصة الفصل من بطاقة التموين، وتدوين البيانات الشخصية عن طريق بوابة مصر الرقمية.

إضافة الزوجة على بطاقة التموين

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير خدمات لكل المواطنين بجميع الأوقات، والغرض الأساسي من هذا هو توفير الوقت والجهد الكثير له لتقديم الخدمات إليهم، ومن أهم هذه الخدمات الحديثة التي تقدمها وزارة التموين عن طريق البطاقة وإضافة الزوجة على بطاقة التموين التي تخص زوجها.