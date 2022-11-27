المصرية للإتصالات .. استعلم من هنا عن فاتورة التليفون الارضى لشهر نوفمبر 2022

رياض - احمد صلاح - قام الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالبحث خلال الدقائق الماضية حول موقع شركة المصرية للإتصالات، لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الارضى لشهر نوفمبر 2022، خاصة مع اقتراب الشهر الجاري على الانتهاء.ومنحت المصرية للإتصالات جميع عملائها الذين لم يقوموا بدفع فاتورة التليفون الارضى لشهر نوفمبر 2022، فترة سماح تقدر بـ30 يوماً بداية من يوم 15 نوفمبر الماضي وحتي 15ديسمبر القادم لدفع الفاتورة لضمان عدم انقطاع الخدمة.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي نوفمبر المصرية للإتصالات:
1- الدخول إلي موقع الشركة المصرية للاتصالات WE عن طريق الضغط هنا.- كتابة رقم التليفون الأرضي.
3- كتابة كود المحافظة.
4- الضغط على أيقونة استعلام
كيفية دفع فاتورة التليفون الارضي نوفمبر:
حددت الشركة عدد من الطرق لدفع الطرق وهي :
1- سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.
2- ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.
3- الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE.
4- مكاتب البريد.
5- فودافون كاش.
6- خدمة مصاري.
7- خدمة ممكن.
8- خدمة سداد.
9- خدمة أمان.
10- خدمة خدماتي.
11- خدمة Bee.