انت الان تتابع خبر المصرية للإتصالات .. استعلم من هنا عن فاتورة التليفون الارضى لشهر نوفمبر 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالبحث خلال الدقائق الماضية حول موقع شركة المصرية للإتصالات، لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الارضى لشهر نوفمبر 2022، خاصة مع اقتراب الشهر الجاري على الانتهاء.ومنحت المصرية للإتصالات جميع عملائها الذين لم يقوموا بدفع فاتورة التليفون الارضى لشهر نوفمبر 2022، فترة سماح تقدر بـ30 يوماً بداية من يوم 15 نوفمبر الماضي وحتي 15ديسمبر القادم لدفع الفاتورة لضمان عدم انقطاع الخدمة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي نوفمبر المصرية للإتصالات: