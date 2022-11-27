وزير الأوقاف يستقبل رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 04:36 مساءً - استقبل أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 27/ 11/ 2022م الدكتور/ عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي لتنسيق الدورات التثقيفية بأكاديمية الأوقاف الدولية للسادة منسوبي الاتحاد لعام 2023م.

وفي بداية اللقاء وجه الدكتور/ عمرو الليثي الشكر لسيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوية (حفظه الله) لما توليه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف من اهتمام بالغ في الدورات التأهيلية في مجال نشر الفكر الوسطي المستنير والوعي الرشيد، من خلال الدورات التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية في مجال التأهيل على المستوى الوطني والدولي بصفة عامة، ودورات السادة منسوبي اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بصفة خاصة، مشيدًا بالمردود الإيجابي والأثر البالغ للدورات التي عقدت للقيادات الإعلامية والإعلاميين من منسوبي الاتحاد، من أكثر من خمس وثلاثين دولة في دورتين سابقتين بأكاديمية الأوقاف الدولية، كان لهما صدى دوليٌّ واسع وأثر بالغ، حيث دارت هذه الدورات في جملتها حول ترسيخ وتجذير أسس السلام الإنساني والعيش المشترك وحقوق المواطنة، وإعمال العقل في فهم النص في ضوء صحيح الشرع وفي إطار يسر الإسلام وحضارته السمحة، وتم خلال اللقاء الترتيب لعقد دورة ثالثة أواخر يناير المقبل 2023م، وإمداد السادة الإعلاميين من منسوبي الاتحاد بإصدارات الأوقاف العربية والمترجمة في مجال نشر الفكر الوسطي وتفكيك الفكر المتطرف.

هذا وقد أهدى أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور/ عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي نسخًا من كتابي : "المختصر الشافي في الإيمان الكافي"، و"العملات الرقمية المشفرة"، وهو ما كان محل إشادة رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وتم الاتفاق على مد الاتحاد بنسخ من هذين الإصدارين.