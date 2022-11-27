«الطفولة وسلامتك تهمنا» فى ملتقى توعوى ببورسعيد 

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن ملتقى "الطفولة وسلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية ببورسعيد، بهدف التوعية بتوفير بيئة آمنه للأطفال والحفاظ على سلامتهم من المخاطر ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والتوعية بحقوق الطفل طبقا للاتفاقيات والمعايير الدولية والتوعية بتأثيرات تغير المناخ على الأطفال.





وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، فى تقريره للوزارة، أنه تم عقد الملتقى بقاعة الاجتماعات بمدرسة الفيروز البريطانية، بمشاركة 10 مدارس خاصة ببورسعيد، بحضور الطلبة والطالبات والمدرسين والمشرفين، وألقى الدكتور إسلام بسام مدير المدرسة، كلمة ترحيب بمدير المديرية وجميع الحضور، مؤكدا أهمية إقامة الملتقى لتوعية الطلاب وهيئة التدريس.

وافتتح مدير المديرية الملتقى مؤكداً أهمية دور مديرية القوى العاملة بجميع إدارتها، فى التوعية بالسلامة السلوكية بالمنشأت التعليمية والحماية من المخاطر وكذلك حقوق الطفل طبقا للمعايير الدولية، وتنفذ المبادرة بإشراف إدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الرعاية "وحدة الطفل" بالمديرية.

وشارك فى الندوة إيمان مسعد مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية، ولمياء بعيلة مديرة إدارة الرعاية، وأمل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد، وسيدة إسماعيل مديرة مكتب سلامة وصحة مهنية بورسعيد ، ومحمد حجى ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة ببورسعيد.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تقديم محاضرات السلامة السلوكية وتأمين البيئة المحيطة بالأطفال من المخاطر بالمنشآت التعليمية، وتم إقامة ورشة عمل تفاعلية للأطفال لمفهوم السلامة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى ظل الاتفاقيات والمعايير الدولية، والتغيرات المناخية وتأثيرها على الأطفال، ومكافحة التنمر بالمدارس، وقدم المحاضرات محمد أمين مسؤول شؤون الطفل، ومروة على مفتشة عمل مكتب الضواحى.