وزير التعليم العالى يفتتح المنتدى الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، وحسين المحمودى الرئيس التنفيذى لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، ومكسيم بارشين نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسى، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور أيمن عاشور، بالمشاركين من الخبراء والمتخصصين، وممثلى كبرى الشركات الوطنية والإقليمية والدولية الفاعلة فى مختلف مجالات التكنولوجيا فى فعاليات هذا المنتدى والمعرض، مشيدا بمشاركة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لأول مرة كضيف شرف فى الدورة الحالية لهذا الحدث السنوى المتخصص فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحًا أن الوزارة تتعامل مع شريحة تتكون من حوالى 3 ملايين ونصف المليون طالب مصرى وأجنبى، يمثلون المكون الرئيسى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى الوطنية، بخلاف عشرات الملايين من المواطنين الذين يتلقون خدمات الوزارة، سواء أكانت معرفية أو ثقافية أو تعليمية وتدريبية أو صحية واجتماعية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية التى تقدمها لمحيطها المجتمعى.

وأضاف الوزير، أن الاهتمام بالتكنولوجيا بوجه عام، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة خاصة، يمثل أحد أولويات وزارة التعليم العالى منذ بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالى عام 2000، مشيرًا إلى أن هذا المحور يعد واحدًا من 25 مشروعًا، تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه مع تدشين الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى عام 2015، بدأ توجيه جهود الوزارة فى دعم وتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بالتوازى مع مسيرة الدولة فى مجال التحول الرقمى، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل فى مجال التحول الرقمى من خلال 3 مسارات هى: "الأول" مسار المؤسسات التعليمية: والتى تتكون من 27 جامعة حكومية، بخلاف جامعة الأزهر وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و8 كليات تكنولوجية، و6 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات التعليمية تضم قرابة 3.4 ملايين طالب وطالبة، و 126 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، بالإضافة إلى الآلاف من العاملين الإداريين، و"الثانى" المستشفيات الجامعية: والتى تصل إلى 143 مستشفى تخدم أكثر من 20 مليون مواطن، و"الثالث" البحث العلمى: من خلال 11 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، تتبع المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتضم أكثر من 8 آلاف باحث، بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعشرات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لجهات أخرى بالدولة.

وأكد الوزير، أن هذه الأرقام تعكس ضخامة منظومة التعليم العالى والبحث العلمى الوطنية، وتعطى دلالات عديدة فيما يتعلق بتطور مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أنها تكشف أيضًا مدى أهمية مشاركة الوزارة فى الدورة الحالية من منتدى ومعرض "Cairo ICT"، لتحقيق عدد من الأهداف، هى: عرض المخرجات التطبيقية والصناعية والإنجازات من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى لمجتمع العاملين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستثمرين، وعمل جلسات توافقية بين الشركات والمصانع من جهة والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والمراكز البحثية من جهة أخرى؛ لتوفير فرص عمل للخريجين، بالإضافة إلى خلق حراك تنافسى بين المطورين والطلاب من الجامعات خلال المسابقات والجوائز المختلفة، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التخصصية، وتنفيذ عدد من الفعاليات تخص طلاب الجامعات والمطورين منهم.

وأضاف أن الوزارة تشارك بالعديد من المحاور فى فعاليات المنتدى والمعرض، وهى: "الأول" عرض سياسات ورؤية وإنجازات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، و"الثانى" مشاركة الجامعات فى قاعة الشباب، و"الثالث" جلسات الحوار فى موضوعات متخصصة، و"الرابع" المسابقات، وذلك من خلال عدد من المسابقات تصل إلى "7 مسابقات" فى مجال الابتكار، والشركات الناشئة، والألعاب الإلكترونية للمبرمجين والطلبة، والأمن السيبرانى، وأيضًا أعضاء هيئة التدريس وحاملى رسائل الماجستير والدكتوراه للمخرجات التطبيقية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بإجمالى جوائز تصل لأكثرمن 350 ألف جنيه برعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وبعض الشركات العالمية، لافتًا إلى أن "المحور الخامس" هو الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل مسارين هما: تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين المستثمرين وأصحاب المخرجات التطبيقية، وكذلك مشاركة حاضنات الأعمال التى ترغب فى الاشتراك فى التحاور مع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وفى ختام كلمته، وجه الوزير الشكر للمشاركين فى فعاليات المنتدى والمعرض سواء من مصر أو الدول الشقيقة والصديقة، كما وجه الشكر لمنظمى هذا الحدث التكنولوجى المهم، متمنيًا للمنتدى والمعرض كل النجاح وتحقيق أهدافهما، وأن يكون بمثابة إضافة قوية للجهود الوطنية الساعية للارتقاء بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى أن مشاركة الوزارة بالمؤتمر والمعرض تأتى فى إطار دعم خطة التحول الرقمى بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمى فى الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتى التحول الرقمى، ومشروعات تطوير التعليم العالى، مضيفًا أن الوزارة حريصة على المشاركة بتلك الفعاليات للمساهمة فى تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة فى مجال التعليم العالى، ودعم التحول الرقمى الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030؛ لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها.

وخلال فعاليات المؤتمر والمعرض شهد الدكتور أيمن عاشور مراسم توقيع بروتوكول تعاون "مشروع تكافؤ" بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وشركة آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والتى تهدف إلى تقديم شركة آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية منح لسداد المصروفات لعدد 200 طالب، من طلاب منظومة التعليم الفنى والتعليم الثانوى العام الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وتبلغ قيمة المنحة 10 آلاف جنيه لكل طالب، ويتم الإعلان عن هذه المنح بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى بمجرد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات والثانوية العامة للطلاب الذين تم ترشيحهم من قبل وزارة التعليم العالى، وتقديمهم لمؤسسة صناع الخير للتنمية بالموافقة على منحهم.

وقع البروتوكول عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وعن شركة آى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وعن مؤسسة صناع الخير للتنمية، مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، تفقد الدكتور أيمن عاشور المعرض، والذى يضم جناح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وجناح أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجناح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والجناح الخاص بالجامعات المصرية المشاركة فى المعرض، كما تفقد الوزير منطقة الشباب، وجناح الشركات المشاركة فى المعرض مشيدًا بحجم الإنجازات والابتكارات المشاركة فى المعرض، وكذلك الشركات العارضة، وذلك برفقة السادة رؤساء جامعات حلوان، وأسيوط، وبنى سويف التكنولوجية، وأكتوبر التكنولوجية ومساعد الوزير للتحول الرقمى، والمدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

كما شارك فى فعاليات المؤتمر والمعرض عدد من رعاة المؤتمر وهم: أحمد مكى رئيس مجلس إدارة مجموعة "Benya" ، محمد أمين النائب الأول لرئيس مجموعة "META, Dell Technologies" ، ريم أسعد نائب رئيس شركة "Cisco" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة "Orange Egypt"، ميرنا عارف المدير العام لشركة "Microsoft Egypt"، جيم ليوالرئيس التنفيذى لشركة "Huawei Egypt"، طه خليفة المدير الإقليمى لشركة "Intel" لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا، خالد فوزى مدير عام شركة "Fortinet" بمصر وليبيا والسودان، أندرياس بيك العضو المنتدب لشركة "Kyndryl" بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT يقام منذ عام 1996، وحظى بشرف رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السبعة أعوام الماضية، ويعد من أبرز ملتقيات التكنولوجيا فى الشرق الأوسط وإفريقيا منذ إطلاقه.