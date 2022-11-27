”القوى العاملة ” : ”الطفولة وسلامتك تهمنا” فى ملتقى توعوى ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن ملتقي (الطفولة وسلامتك تهمنا) بالمنشآت التعليمية ببورسعيد ، بهدف التوعية بتوفير بيئة آمنه للأطفال والحفاظ علي سلامتهم من المخاطر ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والتوعية بحقوق الطفل طبقا للاتفاقيات والمعايير الدولية و التوعية بتأثيرات تغير المناخ علي الاطفال .

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، انه تم عقد الملتقي بقاعة الاجتماعات بمدرسة الفيروز البريطانية و ذلك بمشاركة ١٠ مدارس خاصة ببورسعيد، بحضور الطلبة والطالبات والسادة المدرسين والمشرفين ، وألقى الدكتور إسلام بسام مدير المدرسة كلمة ترحيب بمدير المديرية وجميع الحضور ، مؤكداً علي أهمية إقامة ملتقي الطفولة وسلامتك تهمنا وتوعية الطلاب وهيئة التدريس .

‏وافتتح مدير المديرية الملتقى مؤكداً أهمية دور مديرية القوي العاملة بكافة إدارتها ، فى التوعية بالسلامة السلوكية بالمنشأت التعليمية والحماية من المخاطر وكذلك حقوق الطفل طبقا للمعايير الدولية ، وتنفذ المبادرة بإشراف إدارة السلامة والصحة المهنية ، وإدارة الرعاية ( وحدة الطفل ) بالمديرية ..

وشارك في الندوة ايمان مسعد مديرة ادارة السلامة والصحة المهنية ، ولمياء بعيلة مديرة ادارة الرعاية ،وامل يوسف مدير مكتب تفتيش بورسعيد ، وسيدة اسماعيل مديرة مكتب سلامة وصحة مهنية بورسعيد ‏، ومحمد حجي ممثل المجلس القومي للأمومة و الطفولة ببورسعيد .

وأضاف مدير المديرية انه تم تقديم محاضرات السلامة السلوكية وتأمين البيئة المحيطة بالأطفال من المخاطر بالمنشآت التعليمية ، وتم إقامة ورشة عمل تفاعلية للأطفال لمفهوم السلامة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في ظل الاتفاقيات والمعايير الدولية ،والتغيرات المناخية وتأثيرها علي الاطفال ،ومكافحة التنمر بالمدارس ، وقدم المحاضرات محمد أمين مسئول شئون الطفل ، ومروة علي مفتشة عمل مكتب الضواحي .