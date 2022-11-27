”القوى العاملة ” : ورشة عمل بعنوان” لا للإتجار بالبشر” للعاملين بمديرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف ، بشان عقد ورشة عمل بعنوان " لا للإتجار بالبشر " بقاعة المحاضرات بالمركز العلمي ببني سويف ، في إطار التعاون بين وزارة القوى العاملة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، لعدد من مفتشي العمل والرعاية والسلامة بالمديرية ومناطقها ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول مخاطر الهجرة غير الشرعية على المجتمع والأسر.

وأوضح محمد طلعت عبد النبي مدير مديرية القوى العاملة ببني سويف ، في تقريره للوزارة ، انه قام بافتتاح الندوة مثنياً على على دور وزارة القوى العاملة فى تبني العديد من المبادرات البناءة لنشر الوعي في كافة المجالات التي تخص العمل والعمال ، وموجهاً المفتشين الحضور ضرورة أن يثقل نفسه بالمعلومات لأن هذا سلاحه فى القيام بمهام عمله الميدانى .

وأضاف مدير المديرية ان الورشة تضمنت التعريف بالعمل الجبري وأشكاله وعلاقته بعمل الأطفال ، وعلاقتهما بالإتجار بالبشر ، ودور التفتيش العمالي في مكافحة هذه الجريمة وتم مناقشة إتفاقية العمل الجبري رقم 29لسنة 1930 ، وإتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105لسنة 1957 ، وإتفاقية الحد الأدنى للسن رقم 138 لسنة 1973، وإتفاقية أسوأ أشكال عمل الطفل رقم 182 لسنة 1973 ، والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ، وقانون الطفل ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، وقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، فضلاً عن المؤشرات الدالة على وجود ضحايا الإتجار بالبشر ، بحضور أحمد محمد معوض وكيل المديرية ، وحمدي عزب مدير منطقة عمل بني سويف .