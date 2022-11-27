معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسى للقوات المسلحة يحصل على شهادة نظام الجودة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - نظمت القوات المسلحة إحتفالية لحصول معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسى التابع لإدارة الوقود بهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على شهادة نظام الجودة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة طبقاً للمواصفة الدولية ( ISO 17025/2017 ) من المجلس الوطنى للإعتماد ( إيجاك ) .

بدأت الإحتفالية بعرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول منظومات التطوير والتحديث داخل إدارة الوقود .

وألقى اللواء أ ح / أحمد الصيفى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأسلحة والإدارات التخصصية للوصول إلى أحدث النظم الفنية والقياسية العالمية تماشياً مع سياسة التطوير والتحديث الشاملة بالقوات المسلحة .

وألقى اللواء أ ح / إيهاب مسلم مدير إدارة الوقود كلمة أكد فيها أن حصول معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسى على شهادة الإعتمادية الدولية ( ISO 17025/2017 ) جاء بعد العديد من الإجراءات وورش العمل لتدريب الضباط والعاملين على متطلبات إنشاء نظام الجودة وتغطية جميع الجوانب التعليمية والإدارية بالمعمل والإستفادة من أحدث النظام العالمية للجودة .

من جانبه ألقى المهندس / هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للإعتماد كلمة أعرب خلالها عن تقديره للمستوى المتميز الذى تمتع به إدارة الوقود مما أسهم فى حصول معمل تحليل وإنتاج الزيوت الرئيسى للقوات المسلحة على شهادة الإعتماد .

وفى نهاية الإحتفال تم تسليم شهادة الجودة لمدير إدارة الوقود كما تم تبادل الدروع مع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطنى للإعتماد ( إيجاك ) ، أعقبها إلتقاط صورة تذكارية .

حضر الإحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية .