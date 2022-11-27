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”القوى العاملة ” : سلامتك تهمنا تستأنف أعمالها فى المنيا لنشر ثقافة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ، بشأن تنفيذ إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية (مبادرة سلامتك تهمنا) ، وذلك بقاعة الإشعاع الحضارى بنادى القوات المسلحة بالمنيا لـ 63 من العاملين بالبنك الزراعى المصرى بمدينة المنيا ومراكزها ، فى إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية كأسلوب حياة فى جميع ربوع الوطن .

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة ، انه حضر المبادرة اللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد بمحافظة المنيا ، وحاتم أحمد إبراهيم نائب رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى ، وحاضر فى الندوة الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية وخبير استشارى سلامة وصحة مهنية حول موضوعات المبادرة ( السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها - مخاطر بيئة العمل-القرارات الوزارية ١٣٤و١٢٦ لسنة ٢٠٠٣م - الاحصائيات النصف سنوى للإصابات والحوادث والامراض - خطة الدفاع المدنى - خطة الطوارئ) .

واضاف مدير المديرية ، ان الندوة تناولت استعراض عن إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م ، قدمه الكيميائى عبد الله خفاجى موجه بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، وتم الرد على الاستفسارات وطلبات الحاضرين حول أهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشأت حفاظا على ارواح الجميع ، كما توجهوا بالشكر للوزارة والمحافظة والمديرية على الاهتمام بتوعية للعاملين بالبنك الزراعى المصرى.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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