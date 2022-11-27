”القوى العاملة ” : سلامتك تهمنا تستأنف أعمالها فى المنيا لنشر ثقافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 03:33 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا ، بشأن تنفيذ إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية (مبادرة سلامتك تهمنا) ، وذلك بقاعة الإشعاع الحضارى بنادى القوات المسلحة بالمنيا لـ 63 من العاملين بالبنك الزراعى المصرى بمدينة المنيا ومراكزها ، فى إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية كأسلوب حياة فى جميع ربوع الوطن .

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة ، انه حضر المبادرة اللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد بمحافظة المنيا ، وحاتم أحمد إبراهيم نائب رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى ، وحاضر فى الندوة الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية وخبير استشارى سلامة وصحة مهنية حول موضوعات المبادرة ( السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها - مخاطر بيئة العمل-القرارات الوزارية ١٣٤و١٢٦ لسنة ٢٠٠٣م - الاحصائيات النصف سنوى للإصابات والحوادث والامراض - خطة الدفاع المدنى - خطة الطوارئ) .

واضاف مدير المديرية ، ان الندوة تناولت استعراض عن إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م ، قدمه الكيميائى عبد الله خفاجى موجه بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، وتم الرد على الاستفسارات وطلبات الحاضرين حول أهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشأت حفاظا على ارواح الجميع ، كما توجهوا بالشكر للوزارة والمحافظة والمديرية على الاهتمام بتوعية للعاملين بالبنك الزراعى المصرى.