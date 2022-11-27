جامعة الإسكندرية: طفرة جديدة فى علاج الأورام بأحدث التقنيات العلاجية

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أشرف الغندور إن هناك طفرة جديدة فى علاج الأورام بأحدث التقنيات العلاجية بالإشعاع والعلاجات المناعية والموجهة الجديدة.





وأضاف الغندور، خلال افتتاحه اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضى لقسم علاج الأورام والطب النووى بجامعة الإسكندرية، إن هناك طفرة هائلة وتغييرا شاملا بعلاج الأورام فى المنطقة العربية والإفريقية خاصة مع التطور السريع فى الطرق الجراحية ودخول أجهزة إشعاعية بالغة التعقيد وشديدة الدقة فى استهداف الأورام الخبيثة والقضاء عليها.

وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو التعريف بطرق العلاج الحديثة للأورام بما يساهم فى تقديم الخدمة العلاجية والطبية لمرضى الأورام.

ومن جانبه، أكد رئيس قسم علاج الأورام والطب النووى بكلية الطب جامعة الإسكندرية الدكتور يسرى رستم أن الاحتفالية شهدت عقد 36 جلسة علمية، ودورات تدريبية لصغار الأطباء وورش عمل فى العلاج الاشعاعى، وكذلك التدريب على كافة السبل الحديثة المتنوعة فى علاج الاورام بأحدث التقنيات العلاجية بالإشعاع والعلاجات المناعية والموجهة الجديدة، والتعرف على الجديد بجراحات الأورام، ووسائل التشخيص بالأشعة التشخيصية والتشخيص الباثولوجى للأورام.

ولفت إلى عقد ندوات تخصصية خلال الاحتفالية بمجال الصيدلة الإكلينيكية والخدمات التمريضية لمرضى الأورام وورش عمل لشباب الأطباء والفيزيائيين والفنيين والصيادلة للتدريب لاكتساب وتبادل الخبرات مع قرنائهم فى مصر والعالم.