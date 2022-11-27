رئيس الوزراء يتابع موقف المبادرة الرئاسية لـ قوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية لـ "قوائم الانتظار" وكذا موقف برنامج العلاج على نفقة الدولة.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يولى أهمية كبيرة لمتابعة المبادرة الرئاسية لـ "قوائم الانتظار" التى يستفيد منها أعداد كبيرة من المصريين؛ مؤكدا العمل على ضمان استمرار هذه المبادرة خاصة أن لها مردودا إيجابيا كبيرا على المواطنين، وهناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمتابعة الموقف التنفيذى لها.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة والسكان ما تم تنفيذه ضمن المبادرة، مضيفا: اشتملت الحالات على قساطر القلب، وجراحات القلب المفتوح، والمخ والأعصاب، والمفاصل، والرمد، والأورام، وزراعة الكبد، وزراعة الكلى، وزراعة القوقعة، والقسطرة المخية، والقسطرة الطرفية.

وتابع الوزير أنه يتم إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال أكثر من 480 مستشفى على مستوى الجمهورية، تضم مستشفيات عسكرية، ومستشفيات تابعة للقطاع العلاجى، ومستشفيات خاصة وجهات خيرية، ومؤسسات علاجية، ومستشفيات جامعية، ومستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات تعليمية، ومستشفيات تأمين صحى، إلى جانب 186 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن إجمالى ما تم من إجراءات جراحية منذ بدء المبادرة حتى 23 نوفمبر الماضى فى إطار المبادرة الرئاسية لـ "قوائم الانتظار" بلغ 1.370.600 حالة إجراء جراحى.

كما تطرق الوزير إلى موقف برنامج العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 23 نوفمبر الجارى، حيث بلغ عدد القرارات للعلاج على نفقة الدولة خلال هذه الفترة 3.1 مليون قرار لخدمة 1.9 مليون مريض، بتكلفة 12.6 مليار جنيه.