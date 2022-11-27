«سلامتك تهمنا» تستأنف عملها فى المنيا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن تنفيذ إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية "مبادرة سلامتك تهمنا"، لـ63 من العاملين بالبنك الزراعى المصرى بمدينة المنيا ومراكزها، فى إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية كأسلوب حياة فى جميع ربوع الوطن.





وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا فى تقريره للوزارة، أنه حضر المبادرة اللواء محمد معوض، السكرتير العام المساعد بمحافظة المنيا، وحاتم أحمد إبراهيم، نائب رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى، وحاضر فى الندوة الدكتورة ماجدة صلاح مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية وخبير استشارى سلامة وصحة مهنية حول موضوعات المبادرة ( السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها - مخاطر بيئة العمل-القرارات الوزارية 134و126 لسنة 2003م - الإحصائيات النصف سنوى للإصابات والحوادث والامراض - خطة الدفاع المدنى - خطة الطوارئ).

وقال مدير المديرية، إن الندوة استعرضت إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148 لسنة 2019م، قدمه الكيميائى عبد الله خفاجى موجه بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وجرى الرد على الاستفسارات وطلبات الحاضرين حول أهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشأت حفاظا على ارواح الجميع، كما توجهوا بالشكر للوزارة والمحافظة والمديرية على الاهتمام بتوعية للعاملين بالبنك الزراعى المصرى.