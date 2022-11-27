وزير الأوقاف: العالم الرقمى ليس شرًّا كله وليس خيرًا كله

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أننا فى حاجة ماسة إلى الاستخدام الأمثل للساحة الرقمية، وأن علينا أن نعظم إيجابيات استخدامها، وأن نحد من ضررها ومخاطرها وبخاصة على الشباب.





جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها بالفيديو كونفرانس خلال المؤتمر الدولى بجامعة السويس والذى جاء بعنوان: "الوعى الدينى للشباب فى العصر الرقمى"، اليوم الأحد، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، وبمشاركة الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، والدكتور نظير عياد، أمين مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عمرو مصطفى الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نائبًا عن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والقس أرميا مكرم، كاهن كنيسة مارى جرجس بالقاهرة وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرى.

وأضاف الوزير: "أننا فى حاجة ماسة إلى التوازن بين التواصل المباشر والتواصل الرقمى، فليس أحدهما بديلًا عن الآخر"، مشيرًا إلى أن الساحة الرقمية تمثل مجالًا واسعًا جدًّا للتثقيف، لكن اللقاءات المباشرة وسيلة أنجح فى التربية والسلوك.

وأوضح وزير الأوقاف أننا نؤمن بتعدد الوسائل ودعم بعضها بعضًا، مشيرًا إلى أهمية محو الأمية الرقمية، وأن وزارة الأوقاف تعمل على تحقيق ذلك على نطاق أوسع، من خلال عقد العديد من الدورات للأئمة والواعظات فى هذا المجال.

وشدد على أن العالم الرقمى ليس شرًّا كله وليس خيرًا كله، وعلينا أن نعظم الجوانب الإيجابية وأن نحد من مخاطر الجوانب السلبية للعالم الرقمى، مع التأكيد على الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى فيما يخص الإعلام الرقمى كضمانة ذاتية لإيجابيته، وهذا ما دعانا لتنظيم العديد من الدورات للأئمة والواعظات حول أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمى.

وفى ختام كلمته وجه وزير الأوقاف التحية والتقدير للدكتور أسامة العبد، والدكتور السيد الشرقاوى، ولجامعة السويس وللقائمين على تنظيم هذا المؤتمر وموضوعه المهم.