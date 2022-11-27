4.6 مليون مستفيد من التأمين الصحى الشامل خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل إنه تم تغطية 6 محافظات بإجمالى 4.6 مليون مستفيد منهم 1.4 مليون مستفيد بالأقصر خلال 3 سنوات ما بين التشغيل الفعلى والتشغيل التجريبى.





وأكد السبكى - خلال لقائه مع الصحفيين، على هامش الملتقى الثالث لهيئة الرعاية الصحية المنعقد حاليا بالأقصر - أنه وفقا للائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل سيتم دخول محافظات (البحر الأحمر - قنا - مرسى مطروح) فى المرحلة الثانية.

وأضاف أن هناك قرارا من مجلس الوزراء بضم المنشآت الطبية بمحافظتى السويس وأسوان لهيئة الرعاية الصحية، مؤكدا أن القانون قسم المحافظات على 15 سنة يتم فيها تطبيق القانون بشكل كامل.

وأوضح أنه للتغلب على فترة الانتقال من التأمين الصحى القديم والمنظومة الطبية بشكلها القديم إلى التأمين الصحى الشامل فى المحافظات التى تدخل المنظومة يتم عمل معايشة للأطباء، منوها بأنه يتم عمل جدول بالأطباء والتخصصات المختلفة فى المحافظات المقرر تطبيق القانون بها ويتم تدريبهم فى محافظات طبقت بالفعل التأمين الصحى الشامل.

ولفت إلى أن هناك توجيهات رئاسية بالدخول بمنظومة للتأمين الصحى الشامل فى المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية من أجل اختبار المنظومة ووضع المعوقات قبل الدخول الفعلى فى تلك المحافظات بما يسرع وتيرة تطبيق المنظومة لتعم كافة المحافظات.

وتابع أن حوكمة المنظومة الصحية فى التأمين الصحى الشامل أثبتت أن الإنفاق فى المنظومة الجديدة أقل سعرا وأعلى كفاءة نظرا لكون الإنفاق يتم فى الأشياء المحددة، منوها بأن الطبيب خارج منظومة التأمين الصحى الشامل يتقاضى ما بين 3 آلاف إلى 13 ألف جنيه.

وقال إنه بعد تطبيق المنظومة بدأنا من 12 ألف جنيه حتى 26 ألف جنيه فى شكل حافز، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع موظفى الصناديق الخاصة وفقا للقوانين الدولة حيث أن المنظومة تعمل فى إطار مؤسسى.