”القوى العاملة ” : انتهاء برامج للتدريب المهنى بحوش عيسى بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة الدورة التدريبة فى مجال الطاقة الشمسية التى تم تنفيذها بمركز التدريب بحوش عيسى، وعمل التقييم النهائى لـ 10 متدربين على برنامج الطاقة الشمسية تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022 -2023 ، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب وتوفير فرص التدريب من أجل التشغيل وفرص عمل حقيقية ولائقة .

وأكد عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، أن جميع الدورات التدريبية بالمركز تقدم مجانية للمتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات للشباب من الجنسين فى قرى ومدن المحافظة ، مع توفير العديد من المزايا للملتحقين بالتدريب.

وأضاف مدير المديرية ، أنه على الراغبين في الحصول على فرص التدريب المهنى المتوفرة ، التقدم بمراكز التدريب أو مديرية القوى العاملة بالبحيرة إدارة التدريب المهنى ، للحصول على برامج التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير بعد الانتهاء من التدريب ، وحضر التقييم منى على زين العابدين وكيل المديرية ، ومحمد عاشور مدير مركز التدريب ، وهناء السنباطى من العاملين بالمديرية .