بتوجيهات الرئيس.. بحيرة البردويل على خريطة التطوير (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - دخلت بحيرة البردويل دائرة اهتمام الدولة، بعد سنوات من الإهمال والتردى، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لزيادة إنتاجها من الأسماك من 4000 طن إلى 50 ألف طن سنويا، ضمن مبادرة "سيناء البردويل".





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