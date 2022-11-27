التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة الثامنة من «ستر وعافية»

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، المرحلة الثامنة من قوافل "ستر وعافية" لأهالى قرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطنى لتقديم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مستفيد.





يأتى تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف، والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر للاطمئنان على أهالينا، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوى الهمم، بالإضافة إلى حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدى والصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعى للأطفال.

وتتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى.

شارك فى القافلة 15 كيانا من كيانات التحالف وهم "جمعية رعاية مرضى الكبد - جمعية مصطفى محمود - صناع الخير - راعى مصر - صناع الحياة – الاورمان - مؤسسة بهية - جمعية رسالة - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة – مؤسسة أبو العينين - بنك الطعام المصرى – مؤسسة العربى - مصر الخير" بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذى.

كان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، وجاءت تحت شعار "ستر وعافية1" وذلك بقرية أولاد عليوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة "ستر وعافية 2" بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالينا بقرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووصلت قافلة "ستر وعافية 5" قرية كفر حجازى التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أما قافلة "ستر وعافية 6" فخدمت أهالى قرى غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والقافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.