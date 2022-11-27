جدة - نرمين السيد - وقالت مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية الدكتورة أمل العرجاوى، فى بيان، اليوم الأحد، إن الفوج السياحى تم استقباله بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط، وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة؛ للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، والتواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة، لبدء رحلتهم فى سلام وأمان على أرض مصر. وأضافت أن أفراد الفوج السياحى سيقوم بزيارة المعالم الأثرية والحضارية بمدينتى القاهرة والعلمين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميناء الإسكندرية يستقبل 1712 سائحا من جنسيات مختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.