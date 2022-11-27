خدمات الكهرباء بضغطة زر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار خطتها للتحول الرقمى لتقديم كل الخدمات إليكترونيا من خلال المنصة. وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التحول الرقمى وتقديم خدمات الوزارة إليكترونيا هدفه القضاء تماما على الاحتكاك بين المواطن والعاملين بقطاع الكهرباء، كاشفا أن الهدف من رقمنة الخدمات هو القضاء على كل أشكال الفساد المالى والإدارى بالقطاع.

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