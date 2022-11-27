الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

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بدأ البيان بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أ ح طارق الشاذلى، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل المنطقة المركزية العسكرية وأن رجال المنطقة سيظلوا محافظين على الاستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها.
وأعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى وأوضاع القوات داخل البيان، تلى ذلك استعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية.
وفى نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مشيدا بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ البيان، كما ناقش مع عدد من القادة والضباط المشاركين بالبيان الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة إجراءات البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.
وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مجمع للصناعات يحتوى على هنجر لإصلاح الدبابات وورش لصيانة الأسلحة والذخيرة ومعدات الإشارة والمركبات للاطمئنان على الحالة الفنية والإدارية للأسلحة والمعدات.
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