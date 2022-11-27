وزيرة التضامن تشارك أطفال «يلا كفالة» احتفالاتهم

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى احتفالية مؤسسة "يلا كفالة" التى نظمتها للعام الثالث على التوالى، تحت شعار "الكفالة حب"، بحضور المستشار محمد عمر القمارى، رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، وأحمد عبد الرحمن، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة "يلا كفالة".





وشهدت الاحتفالية، حضور الأسر الكفالة والأبناء فى أجواء سادها البهجة والسعادة، وهدفت الاحتفالية إيجاد بيئة أسرية، ومنح فرصة للأسر الكافلة وأطفالهم ليتواصلوا مع بعضهم البعض، ويتواصلوا مع وزارة التضامن الاجتماعى المسؤولة عن هذا الملف لتشاركهم فرحتهم وتستمع اليهم، ويحتفلوا جميعا بالأسر الكافلة والأطفال المكفولين، تأكيدا لاهتمام الدولة بالاستثمار فى أولادها والحرص على من هم يواجهون ظروفا حياتية خاصة تحتاج إلى دعم أسرى ومجتمعى.

واحتفلت وزيرة التضامن مع الأطفال الصغار، وشاركتهم إطفاء شموع أعياد الميلاد الموحد لهم، ولحظات السعادة والغناء.

وأجرت الوزيرة، حوارا مفتوحا مع الأسر الكافلة، واستمعت لاستفساراتهم ولمطالبهم، التى تركزت أغلبها حول أحقية الأم الكافلة فى إجازة رعاية أسوة بالأم البيولوجية، وحق الأسر الكافلة فى اصطحاب أطفالهم للسفر أو فى المكوث خارج نطاق البلاد، وحق الأطفال المكفولين فى الحصول على اشتراكات النوادى الاجتماعية وفى التسجيل فى الجامعات الخاصة، وإمكانية تقديم المساعدة المالية لبعض الأسر الكافلة التى تواجه عثرات اقتصادية، وأحقية الأطفال المكفولين فى الحصول على المعاش التأمينى عن الوالد أو الوالدة الكافلين حال وفاتهم، كما طالبوا بتسهيل آلية استخراج بطاقات الكفالة، وتذليل العقبات من وجهة نظرهم فى تجديد عقود الأسر الكافلة.

وعبرت وزيرة التضامن، عن سعادتها بالتواجد وسط الأبناء والأسر والاستماع لكافة طلباتهم، والعمل على تذليل أى عقبات تواجههم، مشددة على أن موقف الوزارة موقف حقوقى احتراما لحقوق الأطفال خاصة الأولى بالرعاية، وتبذل قصارى الجهود بما يكفل للأبناء حياة كريمة وأسرهم الكافلة.

ونوهت بأن الأسرة هى البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لهذا عمدت الوزارة إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيمانا بأن البيئة الأسرية هى الأمثل لتنشئة الأطفال.

وقالت إن الوزارة تنفذ تعليمات القيادة السياسية فى حرص الدولة على تنشئة الأطفال فى بيئة أسرية، ولذا تتجه الوزارة نحو "لا مأسسة منظومة الرعاية البديلة" وبذل جميع الجهود لتعزيز الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية، وأعدت الوزارة، بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى مسودة لمشروع قانون الرعاية البديلة، وأجرت بشأنه أكثر من حوار مجتمعى لضمان وجود توافق على مسودة مشروع هذا القانون.

وتعهدت الوزيرة، بطرح مسودة القانون على الموقع الإلكترونى للوزارة كى يتم مشاركتها مع الأسر وإبداء الرأى فيها.