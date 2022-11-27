وصول فريق الألعاب الجوية البريطانى للمشاركة بالعرض Hurghda Air Show 2022

جدة - نرمين السيد - وصل فريق الألعاب الجوية البريطانى RED ARROWS، إلى إحدى القواعد الجوية المصرية جنوب مصر لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية تنفيذ العرض الجوى Hurghda Air Show 2022، فوق مدينة سهل حشيش فى الثلاثين من نوفمبر الجارى.





ويشارك فريق السهام الحمراء البريطانى، بمجموعة من الطائرات لتنفيذ عروض جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصرى Silver Stars، وذلك بالتزامن مع تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان. كما تشارك وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة، فى تنظيم الحدث الذى يلقى صدى واسع داخل الأوساط السياحية بمدينة الغردقة.

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