انت الان تتابع خبر صدر القرار النهائي قبل لحظات .. صرف أكثر من 260 جنيه زيادة مع معاشات شهر ديسمبر 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التضامن الاجتماعي موعد انطلاق عملية صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، لأكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وأكدت التضامن أن يوم الخميس القادم الموافق الأول من الشهر الجديد سوف يكون موعداً لصرف معاشات شهر ديسمبر 2022، للشريحة الأولي من المستفيدين والقائمين بالصرف، عبر المنافذ المختلفة والمتواجدة في كافة أنحاء البلاد، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن مستحقات الشهر الجديد تتضمن الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي تقدر بـ300 جنيه مصري والتي تم صرفها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.