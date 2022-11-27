انت الان تتابع خبر امتحانات شهر نوفمبر 2022 .. التعليم تعلن قرار مفاجئ وهام قبل لحظات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، أن امتحانات شهر نوفمبر 2022، لطلاب سنوات النقل سوف تنطلق غداً الأثنين الموافق الثامن والعشرون من الشهر الجاري في جميع مدارس جمهورية مصر العربية.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها امتحانات شهر نوفمبر 2022 سوف تكون في متناول جميع طلاب النقل من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام، وسوف تكون مباشرة وبعيداً عن أي تعقيدات، بالإضافة إلي أنها ضمن المقررات الدراسية التي تم تدريسها للطلاب خلال الشهر الحالي وذلك لقياس نواتج التعلم بالدروس.

وأشارت الوزارة أن توزيع درجات هذه الامتحانات هي عبارة عن 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة (الانضباط) + و5% على السلوك.