التعليم تعلن جدول تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائى فى العلوم والرياضيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول تدريبات معلمي الصف الرابع الابتدائي فى الرياضيات والعلوم، على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين في الفترة من الأحد 27 نوفمبر حتى الخميس 1 ديسمبر، وذلك في إطار استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية، لتدريبات المهنية للمعلمين.

وحددت الوزارة مواعيد تدريب معلمي الرياضيات للصف الرابع الابتدائي وشملت التالى:

الأحد 27 نوفمبر: تدريب معلمي السويس والإسماعيلية والإسكندرية وقنا والمنيا والبحيرة.

الإثنين 28 نوفمبر: تدريب معلمي القاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر والدقهلية.

الثلاثاء 29 نوفمبر: تدريب معلمي الجيزة وأسيوط وبورسعيد وبني سويف والبحر الأحمر.

الأربعاء 30 نوفمبر: تدريب معلمي الوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية.

الخميس 1 ديسمبر: تدريب معلمي الشرقية والمنوفية والغربية ومطروح وجنوب سيناء.

مواعيد تدريب معلمي العلوم للصف الرابع الابتدائي

كما حددت وزارة التربية والتعليم، جدول تدريب معلمي العلوم للصف الرابع الابتدائي علي منصة التدريب والتطوير المهني وهي كالتالي:-

الأحد 27 نوفمبر: تدريب معلمي محافظات الجيزة وأسيوط وبورسعيد وبني سويف والبحر الأحمر.

الإثنين 28 نوفمبر: تدريب معلمي محافظات الوادي الجديد شمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية.

الثلاثاء 29 نوفمبر: تدريب معلمي محافظات الشرقية والمنوفية والغربية ومطروح وجنوب سيناء.

الأربعاء 30 نوفمبر: تدريب معلمي محافظات السويس والإسماعيلية والإسكندرية وقنا والمنيا والبحيرة.

الخميس 1 ديسمبر : تدريب معلمي محافظات القاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر والدقهلية.