وصول فريق الألعاب الجوية البريطانى للمشاركة فى العرض الجوى (Hurghda Air Show...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - وصل فريق الألعاب الجوية البريطانى (RED ARROWS) إلى إحدى القواعد الجوية المصرية جنوب مصر لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية تنفيذ العرض الجوى ( (Hurghda Air Show 2022فوق مدينة سهل حشيش فى الثلاثين من نوفمبر الجارى .

هذا ويشارك فريق السهام الحمراء البريطانى بمجموعة من الطائرات لتنفيذ عروض جوية متميزة بمشاركة فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) ، وذلك بالتزامن مع تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدداً من العروض أثناء فعاليات المهرجان ، كما تشارك وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة فى تنظيم الحدث الذى يلقى صدى واسع داخل الأوساط السياحية بمدينة الغردقة .