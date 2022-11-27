محافظ الفيوم: تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، تشكيل مجموعات عمل بجميع الوحدات المحلية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يجرى تنفيذها بالمركزين، ورصد أى معوقات تؤثر بالسلب على معدلات التنفيذ والعمل على تذليلها ومراجعة خطة الرصف المدرجة ضمن المبادرة.





وتضم مجموعات العمل مهندسين من مديريتى الإسكان والطرق، ومندوبين عن مجلسى الفيوم وأبشواى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الأحد، بحضور نائبه الدكتور محمد عماد، وسكرتير عام المحافظة عبدالفتاح تمام، والسكرتير العام المساعد المهندس أيمن عزت.

وناقش الأنصارى - خلال الاجتماع - آليات عمل المجموعات على مستوى المركزين، موضحا أن الهدف الرئيس من تشكيل مجموعات العمل هو الإسراع بمعدلات تنفيذ كافة الأعمال الجارى تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة"، ورصد المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالنفع على المواطنين.

واستعرض القرى والشوارع التى تم الانتهاء من توصيل خدمات الغاز الطبيعى، الاتصالات، وكافة المرافق بها، للبدء فى أعمال الرصف، موجها برصد أى معوقات تعوق سير العمل بكافة المشروعات وعرضها عليه لتلافيها بشكل عاجل.

ووجه المحافظ، مجموعات العمل، بإعداد تقرير دورى يوضح المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تسليمها، والمشروعات الجارى تنفيذها، والمشروعات التى لم يبدأ العمل بها وأسباب عدم البدء، مؤكدا ضرورة تحديد نسب تنفيذ الأعمال بكل مشروع مقارنة بعدد العاملين بكل مشروع، وتحديد الطرق الرئيسية والفرعية التى الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية بها وتحديد أطوالها.