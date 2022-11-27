الصحة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منتشرة فى جميع المحافظات

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات إعلامية، أن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار إنجاز عظيم وضخم تخفف آلام المرضى الذين كانوا ينتظرون لسنوات لتلقى الرعاية الصحية.
وأوضح أن أبرز العمليات الجراحية التى شملتها المبادرة هى عمليات القلب المفتوح، العظام، الأورام، جراحات المخ والأعصاب، زراعات الكلى والكبد والقوقعة وجراحة العيون.
ونوه إلى أن مصر حققت طفرة كبرى منذ 2018 فى إنهاء قوائم الانتظار ضمن المبادرة الرئاسية والتى تؤكد بدورها حجم الرعاية المبذولة والاهتمام الذى تعطيه الدولة المصرية للمواطن المصرى والرعاية الصحية.
وحول خطط المبادرة خلال الفترة المقبلة، قال عبدالغفار، إن المبادرة تشمل خططا طبية فى الفترة المقبلة، ومنها التوسع فى التدخلات الطبية لتشمل العديد من التدخلات الطبية لصحة المواطن التى تحتاج لتدخل طبى وجراحى ودخول تخصصات مثل زرع النخاع والأمراض المرتبطة بالصدر.
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