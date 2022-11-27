إحلال وتجديد الشبكات المتهالكة من كابلات الجهد المتوسط بمدينة الأقصر

جدة - نرمين السيد - قال رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر المهندس علاء محمد سعيد، إن الأعمال الخاصة بخطة إحلال وتجديد كابلات الجهد المتوسط فى نطاق مدينة الأقصر ترتبط ارتباطا وثيقا بخطة تطوير المدينة (أعمال الرصف والتوسعات بالمدينة)، حيث إنه توجد شوارع بالمدينة لا يمكن الحفر بها إلا فى حالة وجود أعمال تطوير بالمدينة، كما أنه يوجد عدد من هذه الشوارع لم تتم بها أى أعمال منذ أكثر من 30 عاما.





وشدد على أن قطاع الكهرباء حريص على الاستفادة من أى أعمال تطوير بهذه الشوارع لإحلال الكابلات المتهالكة وعمل التوسعات المطلوبة لشبكة الجهد المتوسط. وأكد رئيس القطاع - فى بيان اليوم الأحد - أن قطاع توزيع كهرباء الأقصر ينفذ أعمال إحلال عدد من كابلات الجهد المتوسط المركبة فى نطاق أعمال التطوير الجارية بالجزء الشمالى لمدينة الأقصر (شارع الهيلتون) فى المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نهاية شارع الهيلتون. من جانبه أوضح رئيس مدينة الأقصر على الشرابى، أنه يتم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تمهيداً لتنفيذ خطة رصف وتطوير شاملة للطريق خلال خطة العام المالى الجارى، للظهور بالشكل اللائق لمدينة الأقصر. على صعيد آخر، قال على الشرابى إنه تم تنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول، أسفرت عن تحرير محضرين نظافة ومحضرين بيئة، كما تم رفع 1133 طنا من القمامة و423 طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين.

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