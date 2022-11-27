محافظ مطروح يوجه بدعم حملة «16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة»

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ مطروح خالد شعيب، بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" التى انطلقت اليوم على مستوى المحافظة لما لها من أهمية فى التصدى لكافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى، وتعزيز دور المرأة باعتبارها شريك أساس فى بناء وتنمية المجتمع.





وأكد محافظ مطروح - فى بيان اليوم - أن هذه الحملة التى تقام سنويا على مستوى محافظات الجمهورية تحت رعاية وزير التنمية المحلية هشام آمنة، تأتى فى إطار تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التى تم إطلاقها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2017، وتسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التى تعزز دور المرأة فى المجتمع ومشاركتها الإيجابية فى عملية التنمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واستراتيجية تمكين المرأة فى محاورها الأربعة "التمكين السياسى والتمكين الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والحماية". من جهتها، قالت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة دعاء زيان إن الوحدة مستمرة فى تنفيذ الحملة خلال فترة الـ 16 يوما بتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية ونشر أهداف الحملة بالمدارس، بجانب تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية الداعمة لتمكين المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها. وأضافت أن ذلك يتم بمشاركة مجالس المدن والمديريات الخدمية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب، وقصور الثقافة ومكتبة مصر العامة وكافة الجهات الشريكة بالمحافظة، بهدف التوعية بكافة القضايا الخاصة بالمرأة ونبذ أى شكل من أشكال العنف القائمة على التمييز النوعى ومناهضة كافة المعتقدات والموروثات الخاطئة ضدها، مشيرة إلى أنه تم إعداد كتيبات للتوعوية بالحملة وأهدافها لتوزيعها خلال فعاليات الحملة.

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