الهجرة: بحث آليات المعاشات والتعويض عقب التقاعد فى لقاء الجالية بالرياض

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندى، الحرص على مشاركة ممثل رفيع المستوى عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى لقاء الجالية المصرية بالرياض، لعرض آليات اشتراك المواطنين بالخارج، ومن ثم حصولهم على معاش شهرى وتعويض عقب التقاعد أو بلوغ الستين.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الأحد، أن الوزيرة سها جندى عرضت، أمام ممثلى أكبر جالية مصرية بالخارج، فيلم عن إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وما حدث من طفرة فى مختلف القطاعات، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى ما تم تقديمه من محفزات للمصريين بالخارج، وحرص كافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية على التعاون والتنسيق المستمر لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج، وتذليل ما يواجههم من عقبات فى مختلف المجالات.

وأكدت سها جندى حرصها على التنسيق مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لتقديم المزيد من الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، خلال الفترة المقبلة، متناولة ما قامت به من لقاءات رسمية فى هذا الصدد، ولذلك جاءت الزيارة بمشاركة ممثلى تلك الوزارات والمؤسسات الوطنية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أهمية الاشتراك فى خدمات التأمين الاجتماعى المختلفة، مؤكدة أن هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التى استحدثتها وطورتها المؤسسات المصرية مؤخرا، لخدمة الجاليات المصرية بالخارج، ومن بينها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج، بجانب خدمات التأمين الاجتماعى وتطوير خدماته، وغيرها من المحفزات التى قدمتها الوزارة بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة.

من جانبه قدم أشرف عطية، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ممثلا عن هيئة التأمين الاجتماعى المصرية، خلال لقاء وزيرة الهجرة بالجالية المصرية بالرياض، عرضا للخدمات التى تقدمها الهيئة للمصريين بالخارج، والآليات الميسرة للاشتراك فى خدمات التأمين الاجتماعى على المصريين بالخارج؛ تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير أعمال التأمينات وجعلها هيئة مستقلة لصالح المواطنين.

وأوضح أشرف عطية، أهمية المشاركة فى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة، بطباعة طلب الاشتراك من الرابط:

‏www. nosi.gov.eg وإرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج (مكتب مصر) وعنوانه 3 شارع الألفى القاهرة، مضيفا أنه فى حالة وجود المصرى بالخارج داخل مصر يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك، حيث تستوفى البيانات وتستوفى بيانات طلب الاشتراك ويتم اختيار قيمة الدخل الشهرى الذى يؤدى على أساسه الاشتراكات من واقع جدول تحديد فئات الدخول الشهرية والذى يبدأ من 1400 جنيه إلى 9400 جنيه.

وأضاف عطية، أهمية توافر المستندات اللازمة للاشتراك، وهى صورة جواز السفر على أن يكون ساريا، صورة موثقة من عقد العمل فى الخارج أو مع المنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية، صورة موثقة من عقد العمل على متن السفينة الأجنبية، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة الميلاد المميكنة، تقرير اللياقة الطبية، على ان تتم مطابقة الصور بمعرفة السفارة أو القنصلية المصرية.

وتناول رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى عرض توضيحى مختلف الحالات والأسئلة المتكررة من جانب المصريين بالخارج، حول الاشتراك ومدته وقيمته والمزايا التى أطلقتها الدولة للمصريين بالخارج فى يناير من العام 2020، ومن بينها تيسير آليات الاشتراك، وزيادة قيمة التأمينات، وتخفيض مدة استحقاق المعاش بعد اشتراك 10 سنوات، بدلا من 15 سنة، وإتاحة الاشتراك بمختلف العملات دون اشتراط العملة الأجنبية، وتحديد زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15%، بجانب صرف منحة للوفاة ومصروفات الجنازة، وتعويضات إضافية فى حالة العجز الكامل.

ووجه أشرف عطية الدعوة لأصحاب العمل ومديرى الشركات من المصريين بالمملكة إلى دعم اشتراك العاملين لديهم فى التأمينات لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المهن البسيطة، ونشر ثقافة التأمين بين العمالة بالخارج، مؤكدا حرص الدولة على مصلحة أبنائها.

و جاء اللقاء فى مقر القنصلية المصرية بالرياض بحضور السفير المصرى بالسعودية أحمد فاروق، والسفير طارق المليجى القنصل العام بالرياض، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والوفد الرسمى والمؤلف من ممثلى عدد من الوزرات والهيئات المصرية.