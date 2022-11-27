محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات المواطنين والخدمات الزراعية بقرية الزرابى

وتابع محافظ أسيوط ومرافقوه أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الزرابى ضمن مشروعات مجمعات الخدمات التى ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز أبوتيج للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وتوفيرا للوقت والجهد واستمع إلى شرح من رئيس المركز لمراحل التنفيذ بالمشروع الذى يتكون من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 ملايين جنيه واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ.
واستكمل المحافظ جولته بالقرية بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية نموذج 2،والذى يجرى تنفيذه بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية، متابعا أعمال التشطيبات بالمبنى والذى يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعى بالدور الثانى.
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