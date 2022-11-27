مؤسسة ”حياة كريمة” تدخل الفرحة علي 100 عروسة ضمن مبادرة ”يدوم الفرح”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، 100 جهاز عروسة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء محافظة المنيا، وذلك ضمن مبادرة "يدوم الفرح" والتي يتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتجهيز 100 عروسة من المقبلين على الزواج، من خلال التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة، ومؤسسة حياة كريمة، ومديرية التضامن الاجتماعي، لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيفا عن كاهل أسرهن.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة بالمسرح الروماني بكورنيش النيل ، بحضور خالد أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة" لمنطقة شمال الصعيد، أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، عدد من وكلاء الوزارة، وأهالي العرائس.

أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للسيد رئيس الجمهورية، على حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الاسر المصرية وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، كما قدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة" والقائمين عليها وأعضاء المؤسسة من شباب محافظة المنيا الذين نفخر بهم جميعا ، كما أعرب المحافظ عن خالص أمنياته للعرائس بحياة زوجية سعيدة، تملوها السكينة والمودة.

كما عبر نائب المحافظ، عن سعادته بهذه الاحتفالية موجها التحية والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية والذي وجه بأن تعمل جميع المؤسسات والجهات معا من أجل المواطن المصري وكذلك مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية هي هدية من محافظة المنيا لأبنائها .

وأكد خالد أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة" لمنطقة شمال الصعيد،أن مبادرة «يدوم الفرح»، جاءت تحت هذا الشعار ، لتدخل حياة كريمة السرور على مئات الأسر، بإطلاق مبادرتها لتجهيز العرائس على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة القرى الأكثر احتياجاً.

وقال أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا إن دور مبادرة يدوم الفرح لم يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل أطلقت دورات تدريبية بعنوان "مودة" لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج، بالتعاون مع الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي، وأوضح "العمدة" أن جهاز العروسة يضم (ثلاجة- غسالة – بوتاجاز -شاشة تليفزيون- حقيبة لمستحضرات التجميل) .

هذا وقد تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية، حيث قدم الفنان محمد صلاح عددا من الأغاني المتميزة له وسط أجواء عمتها البهجة والفرحة، وشملت فقرات الحفل عدد من الفقرات الغنائية للفرقة القومية لكورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى، بالإضافة إلى عرض لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا.