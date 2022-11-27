معلومات الوزراء: 79% من المواطنين يرون اهتمام الدولة بجودة المنتج المحلى

جدة - نرمين السيد - ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 79% من المصريين يرون أن الدولة حاليا تهتم بجودة المنتج المحلى، كما يرى 80% من المصريين أنها تهتم بالتسويق له، فيما قيم 89% منهم المنتجات المصرية حاليا بأنها ذات جودة (42% وصفوها بالجيدة، و47% وصفوها بالمقبولة).





جاء ذلك فى الاستطلاع الذى أجراه مركز المعلومات حول "دعم المصريين للمنتجات المحلية"، وذلك خلال شهر نوفمبر 2022 على عينة من المواطنين البالغين "18 سنة فأكثر".

وأشار المركز إلى أن الاستطلاع يأتى فى إطار السعى الدائم نحو التعرف على نبض المواطن بشأن مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة المحلية، وفى إطار دعم متخذ القرار بشكل مستمر برؤى ومطالب المواطنين وتوجهاتهم إزاء كافة هذه القضايا لوضعها فى الاعتبار عند اتخاذ القرارات وصياغة السياسات.

وأوضح أن الملابس القطنية جاءت فى مقدمة المنتجات التى يرى المواطنون أن مصر تشتهر بصناعتها وتستطيع أن تنافس بها أمام المنتجات الأخرى المستوردة، وذلك من وجهة نظر 21% من المواطنين المبحوثين بالعينة، وجاءت الأجهزة الكهربائية فى المرتبة الثانية بنسبة (9.0%)، ثم المحاصيل الزراعية (8.1%)، والصناعات الغذائية (7.8%) وصناعة الغزل والنسيج بنسبة (6.4%) ثم القطن بنسبة (4%) ثم الأثاث (2.6%).

وتابع: وسمع 6 من كل 10 مواطنين (تقريبا 56.7%) عن المعارض التى تقيمها الدولة المصرية لعرض المنتجات محلية الصنع - مثل معرضى ديارنا وتراثنا برعاية وزارة التضامن الاجتماعى - بهدف تعريف المواطنين بالمنتجات المحلية، وحرص 35.9% من هؤلاء المواطنين على زيارة هذه المعارض، وجاء قاطنو المحافظات الحضرية بالإضافة إلى المواطنين من ذوى المستويات التعليمية الأعلى بالعينة الأكثر حرصا على زيارة هذه المعارض.