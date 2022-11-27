مايا مرسى: «اقتصاد الرعاية» فى المرتبة الأولى من بين وظائف الإناث

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع الرابع للجنة التسييرية للشركاء فى البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجى والعمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين"، والذى استضافته مصر، بهدف تعزيز تبادل المعرفة بين الحكومات وشركاء التنمية وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدنى ووكالات الأمم المتحدة فى الدول الثلاث.

وقالت رئيسة المجلس: "من السهل تغيير التشريعات ولكن يصعب تنفيذها على أرض الواقع بسبب الأفكار والعقلية الصلبة والنظرة النمطية لعمل المرأة".

وأشارت إلى ضرورة حدوث تغيير حقيقى للحد من التسرب من سوق العمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسى، إلى الدراسة التى أجراها المجلس القومى للمرأة فى عام 2018 عن التمكين الاقتصادى للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولى، والتى حددت أبرز القطاعات لتشغيل النساء حيث يعتبر الإعلام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صناعات تحقق نموا مرتفعا، فضلا عن أنها توفر أدوات فعالة للنهوض بالتنمية والعدالة الاجتماعية.

وأضافت أنه وفقا لتلك الدراسة جاء "اقتصاد الرعاية" فى المرتبة الأولى من بين وظائف الإناث بين جميع القطاعات، تلاه الصناعات التحويلية مثل "الملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والصناعات الدوائية"، لذلك يجب الاستثمار فى هذه القطاعات وتهيئة الظروف المناسبة للنساء للعمل اللائق فيها.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى ملامح المبادرة الرئاسية "المرأة الإفريقية والتكيف مع تغير المناخ" التى أطلقت خلال اليوم الرئاسى للمرأة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 التى عقدت بشرم الشيخ.

وأوضحت أن تلك المبادرة تهدف إلى ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، مؤكدة ضرورة مشاركة جميع الجهات لتنفيذها، والعمل على تطوير هذه المبادرة مع المزيد من الدول العربية.

وثمنت رئيسة المجلس الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل، معربة عن سعادتها بالعمل خلال السنوات الماضية على هذا البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجى والعمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين"، لا سيما فى هذا المجال الذى حقق نتائج وإنجازات ملموسة.

وأعربت عن املها فى أن يستفيد الأشخاص العاملين فى قطاع التوظيف من تجربة هذا البرنامج المهم والذى من المقرر ان ينتهى العمل به العام المقبل، وأن يسيروا على نفس الدرب لتحقيق الاستفادة المنشودة.

وأكدت رئيسة المجلس، أن أحد أكبر التحديات التى تواجه البرنامج هى التأكد من تواجد المرأة بشكل قوى فى القوى العاملة.

وشهدت فعاليات الاجتماع مناقشات حول التحديثات الاستراتيجية للبرنامج، وتأثيره، والتقدم والنتائج التى تم تحقيقها فى الدول المستهدفة، بالإضافة إلى الدعوة إلى مشاركة أعمق حول فهم قضايا التمكين الاقتصادى للمرأة بين الشركاء، ومناقشة الأبحاث والأدلة التى ينتجها البرنامج.