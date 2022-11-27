جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، رؤساء الأحياء باستمرار حملات التصدى لظاهرة انتشار مركبات "التوكتوك"، ومنع سيرها بالشوارع الرئيسة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وأكد محافظ الإسكندرية ضرورة التصدى لمخالفات "التوكتوك" فى الشوارع الرئيسة، والقضاء على أشكال العشوائية ومتابعة حالة الشارع السكندرى باستمرار والتواجد بين المواطنين للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم. وأسفرت الحملة التى قام بها حى منتزه ثان، عن التحفظ على 10 مركبات "توكتوك"؛ وأكدت رئيسة الحى، هدى أبو كليلة، أن جميع أجهزة الحى مستمرة فى إزالة كافة معوقات حركة المرور والمارة بالشوارع، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ، واستجابة لمطالب أهالى الحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الإسكندرية يوجه بالتصدى لظاهرة انتشار التوكتوك بالشوارع الرئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.