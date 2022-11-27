محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة الإضاءة العامة وتجديد الكابلات المتهالكة

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة، وكذا الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عمليات الإحلال والتجديد فى وقتها على مستوى أحياء المحافظة.





وذكرت محافظة الإسكندرية- فى بيان، اليوم الأحد، أن فى هذا الصدد قام حى المنتزة ثان تحت إشراف رئيس الحى هدى أبوكليلة، بأعمال رفع كفاءة الإنارة فى الظهير الريفى بالحى، حيث تمت أعمال إصلاح وإنارة 25 عمودا بكشافات ليد، وأيضا إصلاح عطل ببورن إضاءة فى طريق "سركيس/ الملاحة"، وتم إصلاح أعطال الكابلات الأرضية.

كما تم صيانة وإنارة 20 عمودا بكشاف ليد، و7 كشاف ليد أذرع، وإصلاح أعطال "2 بورن" إضاءة، وانقطاعات بالشبكات الهوائية، والكابلات الأرضية وذلك بشارع الملك حفنى السياحى، وشارع بورسعيد، وشارع التين وتفرعاته، وطريق عزبتى الهلالية/ الكوبانية.

وفى حى وسط تحت إشراف رئيس الحى عزة سعد، قامت إدارة الكهرباء برفع الأعمدة القديمة بشارع الغرفة التجارية، تنفيذا لأعمال الخطة الاستثمارية لمشروعات الإضاءة العامة للعام المالى الحالى، بالإضافة إلى صيانة الكشافات الليد التالفة بمحيط نادى الاتحاد، وطريق الحرية، وصينية شارع الأنبا يؤنس بالإبراهيمية.

وقام المختصون بحى العامرية ثان تحت إشراف رئيس الحى محارب هيلع، بأعمال صيانة الأعمدة وغرف التحكم والكابلات بقرية أبومسعود، وتم استعدال الأعمدة أمام المعهد الدينى، ويجرى استكمال الأعمال تباعا.

وفى حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان.. قامت إدارة الكهرباء بصيانة وإنارة الكشافات والأعمدة بكل من شوارع نجع العرب ش 7، الأمير لؤلؤ، شارع المكس، أمام وحول مستشفى فوزى معاذ للأطفال، كما تمت أعمال الصيانة وإصلاح أعطال بكل من مفتاح وابور الجاز ومفتاح ابن طولون وتمت الإنارة بالكامل.

وفى حى الجمرك برئاسة وليد البيلى.. قامت إدارة الكهرباء بالحى بصيانة 13 كشافا وإنارتها بشوارع "حسن عاصم ورفيعة الشال وخير الله بك، الشمرلى، باب سدرة، السكونيا، الخلفاء، المتنبى، عبدالله سالم، وحارة عزوز"، كما تم صيانة الأعمدة المطفأة وإنارتها بحارة التهامى، بالإضافة إلى ربط فاصل بالشبكة خلف مسجد أبوعلى متفرع من شارع أبو النور، وتم الكشف على الشبكة وعزلها وتأمينها وإنارة الشوارع.