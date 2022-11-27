هشام آمنة: التنمية المحلية تساهم فى زراعة 80 مليون شجرة

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أنه سيتم تسليم الأشجار لا مركزيا، بدلا من تسليمها لكل محافظة بصورة مركزية، لتقوم بإعادة توزيعها على مراكزها وأحيائها، وذلك لسرعة زراعتها والحفاظ على الأشجار وعدم تعرضها للتلف أثناء النقل.

وأكد آمنة، فى تصريح صحفى، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية للإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية والتى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالى الحالى، وتسهم الوزارة خلالها بزراعة 80 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة 20 مليون شجرة، وفقا للأعداد المقررة لكل منها.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى زراعة 7،7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بتوريدها للمحافظات، إضافة إلى 2،7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف 9900 موقع فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية اللازمة.

وأوضح أنه بناء على بروتوكولى التعاون التى وقعتهما الوزارة مؤخرا لتوريد الأشجار للمحافظات، فقد تم تحديد نوعيات الأشجار المثمرة والخشبية التى سيتم توريدها لكل محافظة وفقا لطبيعة المناخ فى كل منها، وبالنسبة للأشجار الخشبية سيتم توريد أنواع الكافور وأكاسيا جلوما وكونو كاربس وكازوارينا وفرشة الزجاج والماهوجنى، فيما ستركز الأشجار المثمرة على الموالح والزيتون والجوافة والنبق والرمان، وسيتم زراعتها فى الحدائق المركزية والعامة ومراكز الشباب والمدارس والجامعات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن وزارة الزراعة حددت نوعيات الأشجار المثمرة والخشبية والزينة التى تصلح لكل محافظة، وأنسب المواعيد للزراعة، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تحويل المدن المصرية الى مدن خضراء أسوة بمدينة شرم الشيخ، وتحسين نوعية الهواء الجوى، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

وأشار إلى اتفاق الوزارة على توريد 3 ملايين و750 ألف شجرة خلال العام المالى الحالى لعدد 20 محافظة هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والسويس وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، موضحا أن وزارة الزراعة ستورد 1،3 مليون شجرة ل 7 محافظات هى القليوبية والغربية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد.

وطالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب والمرأة ورجال الأعمال وكافة فئات المجتمع، للترويج لمبادرة 100 مليون شجرة، وزراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية وبنطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات وفرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.