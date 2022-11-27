الأوقاف تطلق مسابقة المسجد المثالى لعام 2022

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أنه بموجب المسابقة سيقدم إمام المسجد الراغب فى المشاركة ملفًا مصورًا عن أهم الأعمال، التى أقيمت بالمسجد، ودوره الدعوى والمجتمعى، ومدى إسهامه فى مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام وفى خدمة المجتمع، والأنشطة الدعوية والتثقيفية التى أقيمت بالمسجد، وحالة الصيانة والنظافة به.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة مديرها لترفع كل مديرية (أ) ملفًا بأفضل عشرة مساجد بها، وكل مديرية (ب) ملفًا بأفضل خمسة مساجد بها لرئيس القطاع الدينى.
كما تشكل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس القطاع الدينى لاختيار أفضل المساجد المثالية وصولا إلى المسجد المثالى، علمًا بأن المسابقة والمكافأة ستشمل أكثر من مسجد سواء على مستوى الجمهورية أم على مستوى المديريات، مع إثابات مجزية لجميع القائمين على المساجد الفائزة فى المسابقة، وللمديرية التى تقدم أفضل عدد من المساجد المثالية.
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